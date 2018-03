El duro consejo que recibió Coté Quintanilla en Rojo: "Llegué a mi casa y me puse a llorar"

La cantante aseguró que salió adelante gracias al apoyo de su mamá.

Hace unos meses atrás, María José Quintanilla logró alcanzar su sueño de internacionalizar se carrera musical, la cual comenzó en “Rojo Fama Contrafama”.

En el matinal “Mucho Gusto”, Quintanilla reveló un duro con consejo que recibió cuando estaba comenzando en el programa de talentos. “A mí, a los doce años me dijeron, ‘usted vaya a jugar con muñecas, no siga cantando’. Me lo dijeron en la tele. Fue mucha gente. Tenía dos opciones, como ponerme a llorar en cámara, que no lo hice, porque estoy también criada de ser orgullosa y salir adelante. Pero yo recuerdo que llegué a mi casa y me puse a llorar”.

“Mi mamá me preguntó ‘¿por qué te dolió tanto? ¿En realidad quieres jugar a las muñecas y dejar esto?’. ‘¡No!, a mí me duele porque me estoy esforzando, y finalmente no me están tomando en serio’. ‘Pero hagamos una cosa’, me dijo mi mamá. ‘Trabájalo de a poco, trabaja tu voz, anda a tus clases, tómatelo en serio, que vean de a poco tu progreso si es que a ti te gusta’. Y mi mamá empezó a trabajar con mi cabeza un poquito”, comentó.

La cantante agradeció a su mamá por la fortaleza que le entregó “porque me picó tanto que me hayan dicho eso y me dolió tanto que yo me esforcé el triple. Pero en ese momento yo no lo entendí. Fue mi mamá que de a poquito me calmó, me bajó primero”.