¡Nueva salida de La Red! Panelista de Intrusos no continúa en el canal

La Red continúa haciendo cambios en sus rostros. A la salida de Cristián Chico Perez hace algunas semanas, ahora se suma un panelista de Instrusos.

Osvaldo Solorza, quien llevaba más de dos años y medio en el programa de farándula, no continúa trabajando en el canal. El locutor radial recibió la noticia este lunes, por lo que decidió no asistir al espacio.

“Me enteré hoy (lunes), por lo mismo no quise ir al programa, no me gustan las despedidas, soy demasiado llorón. Me avisaron y me dijeron que podía quedarme un mes más, pero no acepté por el formato nuevo que quieren hacer y que busca farandulizar más el programa”, señaló a La Cuarta.

“No me fui en mala, solamente me sorprendí. Quedé en shock, porque nunca me dijeron si lo estaba haciendo bien o mal”, agregó. Además, reveló que sus compañeros “me llamaron cuando lo supieron. Claramente queda el cariño que les tengo a todos, pero hay que seguir, la vida sigue”.

A través de sus redes sociales, Solorza dio a conocer la noticia, escribiendo en Twitter que “hasta aquí no más llego en Intrusos. Aprendí caleta. Gracias a todas y todos por la buena onda entregada en más de año y medio”.

Hasta aquí no más llego en Intrusos. Aprendí caleta. Gracias a todas y todos por la buena onda entregada en más de dos años y medio. Fue extraño, bizarro, freak pero siempre fue divertido. Hasta pronto televisión a color. — Osvaldo Solorza (@OsvaldoSolorza) 5 de marzo de 2018

Por su parte, en Instagram agregó “gracias a todos los que apoyaron por Instagram y a los que me vieron y me aceptaron así como soy”.