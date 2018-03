Claudia Schmitd se defendió de las críticas tras polémicos dichos contra Daniela Vega

Hace algunos días, Claudia Schmitd terminó en el ojo del huracán tras sus dichos sobre Daniela Vega.

En Intrusos, la panelista señaló que la actriz “es una mujer porque eligió ser una mujer, pero no es una mujer como yo”, lo que la llenó de críticas.

Ahora, la uruguaya usó su cuenta de Instagram para aclarar su punto de vista y responder a los comentarios en contra de sus dichos.

“Respeten mi visión, yo creo que al nacer hay dos géneros y que en el camino de la vida sienten, quieren y eligen cómo quieren vivir y todos debiésemos tenemos los mismo derechos, pero no me pidan que diga lo que no pienso”, escribió.

Además, agregó que “Daniela Vega es una mujer fantástica (una mujer transgénero, una mujer diferente)”, indicando que está a favor de la ley de género y que “no tengo nada en contra de los gay, de los trans, contra nadie”.