¡Dio su versión de los hechos! José Miguel Viñuela se refirió a la polémica con Cristián Sánchez

El viernes pasado, Cristián Sánchez reveló un duro enfrentamiento que vivió con un conocido animador por una mujer.

El conductor del Muy Buenos Días relató que hace años comenzo a salir con la ex de este animador, al que no identificó con nombre, y cuando se encontraron una noche, el desconocido animador lo encaró para que terminara el romance.

Luego de esto, se filtró el nombre del animador y la mujer en cuestión: José Miguel Viñuela y Daniela Picasso, su ex esposa.

Tras días de silencio, el animador rompió el silencio y en una entrevista con La Últimas Noticias declaró que “esto fue hace muchos años. El tema está súper superado (…) Todos los protagonistas tenemos de esa historia tenemos familia y estamos en otra. Yo estoy casado (con Constanza Lira) y tengo dos hijos”.



Además, aclaró que si bien no era un amigo íntimo con Sánchez en ese tiempo, sí eran cercanos. “De hecho, Cristián fue con su polola de entonces, Bárbara Rebolledo, a mi matrimonio con la Daniela. Mi rollo fue que en ese minuto no me enteré por él, sino por otra persona”.

“Me dolió el gesto. Además, trabajábamos en Mega los dos. Él hacía Combinado Nacional y yo estaba en Mekano”, dijo, para luego agregar que “si yo hubiese sido cercano a Cristián, hubiese ido a su matrimonio y después me pongo a salir con su ex señora, lo habría llamado para decirle”.

Finalmente, el animador contó que habló con María Luisa Godoy, quien fue una de las que dio a conocer la historia en el Muy Buenos Días: “Con la Mary somos íntimos amigos, es la madrina de mi hijo Tomás y sí, hubo una conversación entre nosotros. Ella me llamó para ofrecerme sus disculpas y yo le dice saber que no había sido muy asertivo de su parte reflotar esta historia”.