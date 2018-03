Javiera Acevedo y su vuelta a la TV: "Fue rico que la gente me echara de menos"

La ex candidata a reina del Festival de Viña del Mar aseguró que estaba cansada “de todo”.

Javiera Acevedo se convirtió en una de las panelista más requeridas de la televisión chilena, luego de su aparición en “Así Somos” de La Red.

Sus apariciones en la pantalla cada vez eran más constantes, pero en 2017 decidió alejarse de los medios. Sin embargo, la ex candidata a reina del Festival de Viña del Mar volvió a la TV este lunes en el programa “Toc Show” de UCV.

“Fue rico que la gente me echara de menos. Opté por descansar de todo. Las estaba haciendo todas y eso igual agota”, declaró Acevedo en una entrevista con Las Últimas Noticias.

Con respecto a los motivos de su alejamiento, la rubia aseguró que se había cansado de “los eventos, de la gente de la tele y de tener que responder las mismas preguntas. A veces quedaba como ignorante porque me hablaban de programas que no había visto. Ir a un evento significa ir a trabajar y no me podía desconectar. Todo lo que hacía terminaba siendo un evento”.