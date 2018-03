Los detalles de las nuevas complicaciones de Javiera Suárez

La periodista volvió a pedir que rezaran por su salud.

Javiera Suárez sigue luchando en su complicada batalla contra el cáncer que se le diagnosticó en 2016. La semana pasada, la comunicadora contó en sus redes sociales que sus últimos exámenes no fueron positivos.

En conversación con Las Últimas Noticias, la periodista comentó que “los resultados del PET (Tomografía por emisión de positrones) mostraron algunos tumores pequeños que indican que la enfermedad sigue”.

“Tenía cuatro litros de agua en el pulmón (del que le extirparon un tumor el año pasado) que ahora está drenando”, agregando que “por eso me sentía tan ahogada estos últimos días. Bailando en el matrimonio me di cuenta que tanto ahogo no era normal”.

Por último Suárez pidió “los rezos y fuerza de la gente. El melanoma es un cáncer agresivo y necesito de un milagro que me sane por completo“.