El incómodo recibimiento de Hugo Valencia en "Muy Buenos Días"

El periodista contó que no hay mucha onda con sus nuevos compañeros.

Hace algunos días atrás Hugo Valencia se despidió de las pantallas de “Bienvenidos”, donde agradeció el cariño recibido durante los años de trabajo.

Sin embargo, el periodista aseguró que está pasando por una situación totalmente distinta, ya que según comentó en el diario La Cuarta, no fue bien recibido por sus nuevos compañeros.

“Me recibieron más o menos y mal te voy a decir. Yo creo que hay muchas veces que tuve que hablar de ellos. Y tienen esa imagen, no me conocen fuera de eso. Espero que lo hagan, si no no hay problema, pero fue un recibimiento un poco tenso”, manifestó.

El comunicador aún no aparece en las pantallas de TVN, pero destacó que tiene buena relación con los animadores, sin embargo, el problema estaría con los panelistas.

“Tengo la mejor opinión de Maca Tondreau. Ella me recibió con un abrazo y mucho cariño. Lo mismo con Millaray Viera, Gino Costa y eso”, destacó.