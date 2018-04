Leandro Penna enfureció a sus seguidores con candente foto de Lisandra Silva

El ex chico reality mostró a su pareja en ropa interior con una particular pose.

Leandro Penna y Lisandra Silva han subido distintas fotos a sus redes sociales donde muestran todo su amor y cariño, las cuales se han llenado de likes y de comentarios buena onda.

Pero en una de la últimas fotos de que publicó el modelo provocó que sus fans se dividieran, ya que la cubana aparece en ropa interior con una particular pose arriba de una cama.

“Our love is madness (nuestro amor es locura). Tú eres mi musa, mi inspiración (…) ¿Quieren ver un video completo de esta escena?¿Cómo se lo imaginan?”, fue el comentario del ex chico reality.

Pero los seguidores no aprobaron dicho comentario y menos la foto. “Leandro, ella es linda, no es necesario esas fotos grotescas aunque digan que es artística, y menos tu siendo el novio”; “Me encantan los dos, pero no es necesario hacer publicaciones así. No lo necesitan”; “Algo para la intimidad, ¿no? “.

MIRA LA PUBLICACIÓN ACÁ: