Camila Nash reveló cómo surgió su historia de amor con JC Rodríguez

Camila Nash y Julio César Rodríguez se llevaron toda la atención durante el Festival de Viña, donde se vieron muy cariñosos en el público de la Quinta Vergara.

El romance comenzó cuando Rodríguez fue a animar el Festival de Chanco, donde ella fue elegida reina. Volvieron juntos a Santiago, en un viaje de siete horas, donde surgió el amor.

Días después fueron descubiertos en Viña, donde se volvieron el tema de conversación de los programas de farándula. “En un principio me escondí harto. La primera noche que fui al Festival, la verdad que no tenía o no quise tener la conciencia de lo que iba a generar toda esta cuestión. Y despierto al otro día, como a las 12, te juro, veo el celular, 100 Whatsapp, 100 llamadas perdidas, prendo la tele, no paraba de sonar la cuestión. Me asusté“, reveló.

La ex chica reality además admitió que en un inicio se resistió a conocerlo, “como que tenía un montón de barrera”, ya que tenía la imagen de que es un picaflor y que “se las agarra a todas”.

“Julio es mi gran contradicción. Es que a mí me encantan las contradicciones, porque te abres a nuevas posibilidades en la vida. Como bacán decir ‘no’ a algo y después ‘sí’. Yo lo encuentro como crecer”, agregó.

Si bien tienen una diferencia de 17 años, eso no es un tema para la pareja, y Nash asegura que se está feliz en su relación, donde se siente “súper protegida”, incluso cuando los medios comenzaron a hablar de ellos. “Él fue siempre súper protector conmigo, como que toda carta de confianza, siempre hablábamos las cosas, nunca me sorprendió con algo mala onda. Entonces, en varios sentidos, me siento súper protegida con él”.

Finalmente, la ex Calle 7 confesó que “en un principio no lo pasé muy bien. No estaba acostumbrada a tanta prensa. Y de repente vino como esta batahola de juicios, de comentarios por andar con alguien mayor. Yo estaba acostumbrada a andar con chicos bien jóvenes. Entonces fue como complicado para todos, para la familia. Al final como que a todos les llega el golpe”.