La cosa va en serio: Oriana Marzoli oficializó su nueva relación con evidente fotografía

Anteriormente ambos se habían hecho el mismo tatuaje en el antebrazo.

Hace casi un mes Oriana Marzoli gritó a los cuatro vientos el polémico quiebre amoroso que tuvo con Luis Mateucci, donde finalmente se confirmó una infidelidad de la ex chica reality.

La venezolana ha estado subiendo algunas fotos a su Instagram Stories junto al modelo español, Pablo Z. Incluso ambos se hicieron el mismo tatuaje en el antebrazo.

Pero ahora pereciera que se oficializó todo, ya que la venezolana publicó una imagen junto al también escritor donde evidencian la relación.

“Puede que no sea la foto en la que salgo más guapa, pero dicen que una imagen vale más que mil palabras, y a mí esta me lo dice todo. No dejes de acariciarme así, con esa ternura, cariño y con esa delicadeza”, manifestó Marzoli.

MIRA LA PUBLICACIÓN ACÁ: