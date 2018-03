¡Sigue la polémica! Oriana Marzoli reveló que Luis Mateucci tenía problemas en la intimidad

El mediático quiebre de Luis Mateucci y Oriana Marzoli sigue sumando polémicas.

Luego de que el argentino la acusara de echarlo de la casa y sabotearle el trabajo, la venezolana dio su versión de los hechos en una entrevista televisiva.

En el programa Sábado Delux de Telecinco, Marzoli lanzó duros comentarios contra de su ex pareja.

“Era antisexual y un tacaño, yo pagaba todo”, señaló, agregando que “no había química sexualmente. Una vez estuvimos juntos en casa tres semanas sin hacer nada”.

“Yo soy una mujer y a las mujeres les gusta sentirse deseada, es la realidad, otra cosa es que con él no funcionase. Si un chico no me demuestra interés a mí se me baja todo, no me entran ganas”, continuó relatando.

Además, tal como había indicado en su cuenta de Instagram, la ex chica reality señaló que el argentino se llevó el televisor de su departamento, junto con el anillo de compromiso que le había dado.

“La única cosa que me regaló fue un viaje a Nueva York, todo lo demás lo pagábamos a medias”, reveló.

Finalmente, la rubia dio a conocer que Mateucci la bloqueó de todo, por lo que su madre tuvo que contactarse con él para aclarar el tema, y de no llegar a acuerdo, tendrían que recurrir a la justicia.