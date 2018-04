Ex director del Festival de Viña detalló los abusos a los que era sometido Luis Miguel por su padre

El cantante fue obligado a consumir drogas cuando era un adolescente.

El domingo se estrenó la serie de Luis Miguel en Netflix y por esa razón, Sergio Riesenberg, director del Festival de Viña del Mar durante los años 1980 y 1990, habló en “Bienvenidos” sufre el maltrato que sufrió el “Sol de México” de parte de su padre, Luisito Rey.

“No le pegaba, pero por Dios que le gritaba. Y a los 13, 14 años, la edad que yo lo traje, porque me lo habían ofrecido un año antes a Viña, pero yo lo encontré muy chico, le daba cocaína”, comentó Riesenberg.

Pero eso no es todo, luego reveló que el mánager de apellido McClure, siguió cometiendo explotación, ya que el intérprete de “Suave”, no tenía tiempo para descansar o para recorrer algunas ciudades donde realizaba sus shows.

“Demasiados conciertos, demasiados viajes. Una noche estábamos comiendo con Ana María, cuando estaba casado con ella, en el Sheraton los tres, y Luis Miguel me decía ‘Sergio, yo conozco supuestamente miles de países, he viajado casi por todo el mundo, pero la verdad es que conozco solo los hoteles y –voy a decirlo correctamente– las meretrices que me ponen en la pieza”, puntualizó.