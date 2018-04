Taxista funado se lanzó con todo contra Carmen Gloria Arroyo

Hace algunos días, Carmen Gloria Arroyo denunció haber recibido malos tratos de parte de un taxista, a quien acusó de lanzarle el vuelto por la ventana luego de que la carrera fuera muy corta.

Sin embargo, este lunes se conoció el otro lado de la historia. El hombre en cuestión entregó su versión en el programa Intrusos de La Red.

“Yo tomé a las dos señoras en Providencia con Lyon y en ningún momento me dijeron dónde iban, como para que ella diga que yo me enojé o hice gestos por el tramo corto. Me pidieron que me diera la vuelta y yo le dije ‘¿por Andrés Bello o por Providencia?’, y la otra mujer me dijo ‘por Providencia’, porque la señora Arroyo en ningún momento me habló hasta que llegamos al destino”, comenzó explicando el hombre identificado como Álex Saguas.

“Me pagó con 10 mil pesos y le pedí sencillo de buena manera. Yo en ningún momento la insulté, ni la garabeteé ni le tiré las monedas a la cara. A mí me molesta que ella mienta descaradamente ante todos los medios de comunicación”, agregó.

El conductor además relató que la abogada le señaló que por eso prefería Uber, a lo que él respondió que entonces use ese servicio. La respuesta habría molestado a Arroyo, quien le terminó por pagar con $1500 una carrera de $1200.

“Ahí tienes, para que con esos $300 compres educación”, habría dicho la ex Jueza. “Eso a mí me molestó y le tiré sus 300 pesos, pero jamás la insulté y menos le he tirado las monedas en la cara. Ella se contradice sola, porque primero dice que se las tiré en la cara y en otro lado dice que las tiré por la ventana… Si va a mentir, que se ponga de acuerdo con sus mentiras”, finalizó.