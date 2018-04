El lamento de Maura Rivera luego de su dramática ausencia en Rojo

La bailarina aseguró que le hubiese gustado hacer el backstage.

Quedan pocos días para que comience una nueva versión de Rojo y en dicho contexto, Maura Rivera habló en Vértigo sobre su ausencia en el programa.

“Me da nostalgia no estar, la gente me conoció a través el programa y me dio muchas herramientas y no solo en el baile, y pensé que en esta oportunidad que volvía Rojo y que estábamos todos súper entusiasmados podría haber estado. Veo el comercial y sí me da nostalgia, pero siento que los que están, también es por algo, tampoco vamos a quitar mérito”, comentó Rivera.

Con respecto a la labor que le hubiese gustado realizar, la bailarina aseguró que le llamaba la atención hacer el backstage, ya que anteriormente se ha desempeñado en esa función.

“Creo que se habrá hecho algún estudio, pero igual creo que faltan otros rostros emblemáticos”, manifestó la esposa de Mark González.

El tema surgió luego de que le hicieran la pregunta del pueblo, donde fue consultada sobre su relación con su ex compañera, Yamna Lobos.

“Somos distintos estilos, yo creo que cada una tiene… Yamna es más bailarina folclórica, ella se dedicó mucho tiempo al Bafochi, pero en Rojo teníamos estilos similares, como que trataban de potenciarnos en el mismo estilo”, respondió.