Luli reconoció que estaba medicada cuando la entrevistaron en Bienvenidos

La ex chica reality confesó que no estaba pasando por un buen momento.

La noche del jueves recién pasado se emitió un nuevo capítulo de Vértigo, en esta ocasión, Nicole Moreno fue una de las invitadas donde habló sobre el complicado momento personal que vivió hace poco tiempo.

En la sección “La Pregunta del Pueblo”, una mujer le consultó a Luli si ya había superado sus problemas, ya que una de las últimas entrevistas que dio en televisión se notaba que estaba bajo los efectos de un potente medicamento.

“La última vez, cuando creo di una entrevista en Bienvenidos, estaba un poco, medicada. Pero ahora no, y estoy súper bien, me he recuperado, estoy de vuelta por así decirlo con el cariño de mi familia, haciendo las cosas que me gustan, disfrutando del deporte”, respondió la ex Reina del Festival de Viña del Mar.

Con respecto a las razones de su mal momento, la ex chica reality contó que estaba con estrés laboral y que no estaba pasando por una buena situación amorosa.