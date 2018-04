El monarca de las teleseries, Herval Abreu es acusado de acoso y abuso sexual

Herval Abreu se ha catalogado como el Zar de las teleseries, y es que ha sido el director de un largo listado de exitosas producciones nacionales.

Sin embargo, en esta oportunidad no está haciendo noticia por su talento, sino que por siete denuncias de acoso sexual por parte de compañeras de trabajo que la revista “Sábado” de El Mercurio sacó a la luz.

Llamó la atención de muchos el hecho de que Abreu ya no formara parte de “Soltera otra vez 3” para su lanzamiento, luego de ser una de las mentes creativas de la serie. En enero de este año fue despedido de Canal 13 supuestamente por “recortes presupuestarios”, pero un dato importante a considerar es que se mantenía una denuncia activa en su contra.

Esto porque en diciembre del año pasado la guionista Bárbara Zemelman acusó al director de acoso sexual y abuso de poder, luego de que en noviembre del mismo año, la mujer fuera despedida por el mismo Abreu estando embarazada por “incompatibilidad en el trabajo”. Para remediar esta situación, el director ejecutivo de la señal, Javier Urrutia quiso recontratarla, pero ella se negó, ya que aseguró haber sufrido situaciones impropias por parte de Herval.

La guionista aseguró que mientras escribía el libreto d e”Preciosas”, recibió un whats app del director. “Me llega este mensaje que decía ‘quiero hacerte el amor ahora’. Me quedo estupefacta y luego me pone ‘ja, ja, ja’. Yo estaba en mi casa y lo encaré. Me dijo ‘yo estoy enamorado de tu cerebro’, ‘me pareces tan inteligente’, y les comenté a mis colegas lo que había pasado. Dijo que estaba enamorado de mi cerebro y que era ‘un decir’. Le dije que no me parecía, pero él le bajó el perfil. Nunca dijo que fuera un error”, confesó a la revista.

Otra de las mujeres que dio su testimonio fue la ex diseñadora y arquitecta, Carola Paz, quien después de 21 años confesó que “él me levantó el vestido. Metió la mano por debajo de mi vestido. Yo creo que el estaba intentando ver, dentro de toda su locura, si yo estaba excitada. Cuando me tocó me sentí congelada, porque no sabía qué hacer. No le quité la mano. Me debo haber acomodado para alejarme de su mano, pero no lo golpeé ni le dije nada. Me quedé muda y no le dije nada el resto de la noche. Sentía que iba en un túnel que cada vez estaba más oscuro. Hasta hoy me da asco acordarme”.

Además agregó que “Herval me pedía que desfilara con ropa interior dentro de su oficina. Me decía que estaba gorda y hacía que odiara mi cuerpo. Como yo no era actriz y tenía ese papel, los demás hacían comentarios, pero no frente a mí. Daban por sentado de que había algo entre los dos”.

Para finalizar contó que un día Herval la llevó a un motel “recuerdo que había una cama. Y no recuerdo haber sentido nada. Era como si yo hubiese estado viendo esto desde afuera. Como si no hubiese estado en mi cuerpo. Los doctores me dicen que sufrí una disociación. Ni siquiera recuerdo que me haya quitado el vestido. Porque cuando volví en mi, me vi en el espejo y me subí un tirante del vestido. Me sentí como una persona manchada, sucia, sin valor. No querible. Y que nunca iba a volver a ser la misma persona de nuevo. Lo más probable es que él me haya ido a dejar a mi casa, porque sola no me fui y no pidió un taxi. Cuando todo terminó, solamente pensé al fin me va a dejar tranquila”.

Otras actrices aseguraron que Abreu realizaba castings nocturnos en los que se ensayaban escenas subidas de tono que incomodaban a los asistentes. “Hace tiempo que existe el secreto a voces de que Herval invita a las actrices a su departamento a hacer talleres o a practicar escenas, siempre de noche, y con vino, sushi y aperitivo. Yo lo escuché en 2014. Nunca nadie lo investigó”, confirmó Mariana Derderián.

Por su parte Herval negó todas las acusaciones asegurando que “jamás he tenido una relación con una mujer a la fuerza”