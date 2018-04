Más actrices de "Soltera otra vez" apoyan a las víctimas de Herval Abreu

Hasta el momento nadie ha querido apoyar a Herval Abreu frente a las acusaciones que se han viralizado en torno a él. Y es que las denuncias de acoso sexual y abuso de poder que hicieron siete mujeres que trabajaron con él en el pasado son demasiado graves como para hacerlo.

De hecho, desde que esta noticia marcó pauta, actores y fanáticos se han dedicado a apoyar a las víctimas del ex director de Canal 13.

Quienes no quisieron quedar fuera de esto fueron las actrices que participaron de Soltera otra vez, Elvira Cristi y Aránzazu Yankovic, quienes dijeron a LUN sus apreciaciones al respecto.

“No tengo nada que decir por ahora, solo que estoy con las víctimas y que las apoyo y aplaudo por su valentía”, aseguró Cristi.

A lo que Yankovic agregó que siente “mucha pena por lo que está pasando. No soy quien para enjuiciar a nadie, no te podría probar ni desmentir nada, no tengo esa información para acusar o defender a Herval. Me da mucha pena, siento que la televisióin es un medio que está sumamente sexualizado y eso se ha ido normalizando”.