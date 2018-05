Menores chilenas acusaron a Kevin Roldan de intento de abuso sexual

La fanáticas buscaban una foto y entradas para el show.

Kevin Roldán es uno de los artistas reggaetoneros más populares del último tiempo, por esa razón llena todos los conciertos que hacen en diferentes partes del mundo.

Debido a lo anterior, el intérprete de “Si no te enamoras” tiene millones se fanáticas que se pelean por una entrada. En dicho contexto, unas adolescentes se acercaron al hotel donde se quedaba el artista en La Serena para poder fotografiarse con el y de paso pedirle unos tickets.

“Yo con él hablaba un poco por Instagram y le pregunté si me podía regalar una entrada para ir al concierto, me dijo que fuera al hotel donde se quedaba. Le hablé desde afuera y el mánager me dijo que subiera. Subimos y nos llevaron a la habitación de Kevin Roldan, y Kevin nos pidió que nos diéramos la vuelta y él hizo un gesto como depravado”, comentó la menor.

Luego luego detalló que “salió con el mánager, después entró el mánager y empezó a decirnos cosas súper depravadas y primero empezó a preguntarnos si queríamos hacer el amor con Kevin Roldan. Yo le dije ‘vine por una foto y mi entrada solamente’ y dijo ‘no vas a tener entrada ni foto si no te acuestas con Kevin Roldan”.

La adolescente aseguró que con su amiga trataron de dejar la habitación pero que no las dejaban. “Mi amiga dijo que fuéramos al baño, entramos al baño, ellos estaban afuera y ahí vimos la oportunidad de irnos y él dijo ‘desaprovecharon la oportunidad de sus vidas"”.

La madre de una de las menores dijo sentirse culpable por lo ocurrido, ya que nunca pensó que iba a suceder algo de ese estilo.

Cabe recordar esta no es la primera vez en que Kevin Roldán tiene problemas en nuestro país, ya que en el 2015 golpeó a una mujer con las que se retiró luego de un show.