Oriana Marzoli mostró íntimo y apasionado video junto a su nueva pareja

La española entregó detalles de las cosas que le gustan de su nuevo novio.

Oriana Marzoli muestra su nuevo romance con Pablo Z en todos lados, ya que en sus últimas publicaciones en su cuenta de Instagram han estado llenas de amor.

Mensajes, abrazos y hasta un tatuaje han sido parte de las foto y videos que la venezolana sube a sus redes sociales. Pero en esta ocasión mostró toda su pasión.

La ex chica reality y el escritor aparecen besándose intensamente en un paseo a un centro de ski, además entregó algunos detalles de las cosas que le gustan de su pareja.

“¡Amo este vídeo! Amo lo que haces en mi, amo como me tratas, amo todo lo que me enseñas, amo como me miras, amo como me abrazas, amo como me besas, amo todo en ti.