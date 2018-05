"He llegado a odiarme": La brutal confesión de Christell Rodríguez sobre su autoestima

Al igual que muchas mujeres, Christell Rodríguez tiene algunos aspectos de su físico que la acomplejan.

Junto a una foto donde aparece con un pantalón de buzo y un peto, la cantante de 20 años se sinceró, señalando que “no tienen idea la vergüenza que me da subir esta foto. Esta soy yo, pero no estoy feliz”.

La ex Rojo continuó su publicación confesando que no le gusta lo que ve en el espejo y asumiendo que ella es la única que puede cambiarlo. Además, Christell reveló que lleva años luchando con la ansiedad y que sufre una “inseguridad enorme”. “He llegado a odiarme y no querer mirarme en el espejo”.

Finalmente, la joven decide asumir el desafío de cambiar esta situación, indicando que “hoy decido cambiar eso y comienzo a aceptarme y a preocuparme por mí”.