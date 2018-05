La nueva fase de Andrés Alemparte tras su salida de Chilevisión

Recientemente nos enteramos de la desvinculación de Andrés Almeparte de Chilevisión, lo que hace presumir que el programa que conducía, Espías del amor, ya no seguirá al aire.

Sin embargo, el periodista tuvo la oportunidad de integrarse inmediatamente a un nuevo equipo de trabajo, pero esta vez en un rubro distinto a lo que estaba acostumbrado: como modelo.

Fue la marca Ellus la que decidió darle la oportunidad de incursionar en el modelaje como embajador junto a Isidora Urrejola, Belén Soto y Branko Bracovich.

Por su parte, Dino Marcialli, jefe de marketing de Ellus, aseguró a LUN que Andrés “es una persona muy sencilla, simpática y cercano a la gente, cuyos seguidores traspasan las fronteras de edad y género”.

Mientras que Alemparte confesó sobre su experiencia que “yo soy muy relajado. No me considero modelo. Posar para mí es un poco raro, no estoy acostumbrado pero fue entretenido”.