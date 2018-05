El extraño secreto de belleza de Begoña Basauri para deshinchar los ojos

Esta mañana, Begoña Basauri aprovechó la sección de Confesiones de Mucho Gusto para revelar un particular secreto de belleza.

La actriz, quien también confesó haber sido víctima de bullying, señaló que comenzó a usar esta técnica luego de que recibiera algunos comentarios donde le dijeron que tenía el rostro cansado.

“Mi ánimo está intacto, mi cara no está intacta, entonces como he recibido comentarios como ‘te he visto cara de sueño’, harto comentario sobre mi cara, dije tengo que ver cómo lo solucionamos”, comenzó relatando.

Además, explicó que buscó inspiración en las “divas mexicanas” hasta que llegó a “una crema que se puede comprar en la farmacia”.

Finalmente, reveló que está usando crema para las hemorroides, lo cual fue bastante vergonzoso para comprar. El secreto lo descubrió en un blog y al parecer funciona para deshinchar los ojos.