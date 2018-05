Begoña Basauri reveló las secuelas que le causó ser víctima de bullying

Hace algunos días, Christell Rodríguez publicó en su cuenta de Instagram un sentido mensaje donde reveló los problemas que tiene con su físico y el amor propio.

A raíz de esto, el panel de Mucho Gusto decidió tocar el tema, donde María José Quintanilla reveló que, al igual que su compañera de Rojo, también sufrió bullying durante su infancia.

Sin embargo, no fue la única que vivió difíciles momentos cuando era chica. Begoña Basauri también confesó haber sufrido de burlas por “ser gorda”, lo que le terminó por provocar una distorsión de su imagen.

“Yo veo fotos, o durante momentos en mi vida, y digo ‘que estoy pésima, mal, qué fea, me odio, me cargo. Pasan dos años y miro esa foto y digo ‘era tan linda, ¿por qué me trataba así?"”, comentó.

La actriz aseguró que no culpa a las personas que le hicieron bullying, y explicó que las consecuencias de estas experiencias la condicionaron respecto a cómo se percibe a sí misma: “De ahí en adelante, la imagen que te proyecta el espejo nunca más es amigable contigo”.

Finalmente, Basauri señaló que “me reconcilié recién conmigo y dije ‘esta soy yo’ desde la aceptación”, y que este cambio llegó gracias a la madurez.