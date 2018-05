La épica parada de carros de Daniella Chávez a Yerko Puchento en plena pantalla

El comediante hizo alusión a las osadas fotos de la modelo.

Una vez más Yerko Puchento armó polémica entre los invitados a Vértigo y la víctima del personaje interpretado por Daniel Alcaíno fue Daniella Chávez.

Todo comenzó cuando Yerko le llamó la atención a la modelo como lo haría cualquier padre a su hija chica. “Daniella Carlina Chávez Carrillo… ¡Vístete carajo!”.

Las bromas continuaron cuando el humorista comenzó a leer los “diarios de vida” de los invitados y cuando tomó el de la conejita Playboy, exclamó “ay, espérate, ay que me quemé, es de la Daniella Chávez”, luego tomó un guante de cocina para agarrarlo, lo que detonó la furia de la modelo.

“Yerko es Daniella Karina no Carlina, si me quieres decir prostituta dímelo a la cara, dímelo de frente es Karina no Carlina”, manifestó Chávez en tono furioso.

Los televidentes aplaudieron la parada de carros y realizaron sus comentarios en las redes sociales donde apoyaron a la hincha de O’Higgins de Rancagua.

MIRA LAS PUBLICACIONES ACÁ:

Qué huevos Daniella Chávez💪💪 Le paró el carro brigido a Yerko, de seguro la mayoría de las minas de Twitter defenderán a Yerko. 😉#Vertigo2018 — Héctor Catalán (@PerfHector133) 11 de mayo de 2018

Es increíble el nivel de populismo de Yerko Puchento. Denigra a la modelo Daniella Chávez para después predicar “no más abuso contra las mujeres”#Vertigo2018 — Francisco Damiano (@damiano2042) 11 de mayo de 2018

#Vertigo2018 lo que hizo yerko hoy con Daniella Chavez no tiene nombre, canal 13 debiera ofrecer disculpas publicas mañana mismo — Rodrigo Moyano M. (@ro_moyano26) 11 de mayo de 2018

La Daniella Chávez se enojó y le paró la weaita al Yerko Puchento, ES MI NUEVA DIOSA 🙂 — Alison (@alisonabarca_c) 11 de mayo de 2018