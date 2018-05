Alexis Sánchez es la nueva víctima de Deadpool en divertido nuevo video

Esta semana se estrena la segunda entrega de Deadpool, por lo que la publicidad de la película se ha tomado gran parte del mundo, incluyendo el estadio del Manchester United.

A través de su cuenta de Twitter, los Diablos Rojos publicaron un divertido video donde el personaje de Ryan Reynolds se adueña del Old Trafford, llenando el lugar de imágenes de él.

De esa manera, los jugadores, incluyendo a Alexis Sánchez, deben usar la camiseta con el nombre de Deadpool, sandalias, toallas y incluso papel higiénico con el logo del antihéroe.

When we let Deadpool into Old Trafford, we had no idea he would go this far… @VancityReynolds #Deadpool2 pic.twitter.com/Sl5sN6TrLN

— Manchester United (@ManUtd) 14 de mayo de 2018