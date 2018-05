Polémico hashtag sobre Felipe Camiroaga indignó a los televidentes de Efecto Mariposa

Algunos consideraron que se quisieron aprovechar de la situación.

La noche del domingo recién pasado se estrenó Efecto Mariposa, programa que recrea diferentes hitos que han ocurrido en la historia reciente de nuestro país.

El espacio conducido por José Luis Repenning debutó con el accidente aéreo de Juan Fernández, donde murieron 21 personas, entre ellas, Felipe Camiroaga.

Como es costumbre, el programa creó su propio hashtag para que los televidentes hicieran sus comentarios en las redes sociales, sin embargo no todo fue positivo.

#CamiroagaEfectoMariposa fue el hashtag que desató el enojo de las personas, ya que consideraron que se estaban aprovechando del nombre del fallecido animador de TVN, además se le estaba quitando importancia al resto de las víctimas.

MIRA LOS COMENTARIOS ACÁ:

Vergonzoso y populista el hashtag del programa. #CamiroagaEfectoMariposa ???? Podrian haber elegido solo #EfectoMariposa o #efectomariposa212 casa212 cap1 etc. Lucro con la imagen de una persona fallecida. Lástima por los familiares.

Felipito no es el único que murió 🤦🏼‍♀️

Si a mi me da nervio me duele el estómago al ver #CamiroagaEfectoMariposa, me imagino como será para las familias de quienes fallecieron ahí. Fuerte todo

— Daniela Chávez (@Dani_Chav) 14 de mayo de 2018