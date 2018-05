Coté Quintanilla confesó por qué no piensa en tener pareja

La cantante aseguró que debido a su trabajo le ha costado encontrar una pareja estable.

La carrera de María José Quintanilla ha tenido un logro importante en el último tiempo, ya que está trabajando en su internacionalización musical, además se ha convertido en uno de los rostros más queridos del “Mucho Gusto”.

Sin embargo, no todo es felicidad en su vida, ya que le ha costado encontrar una pareja estable, incluso se le vinculo a su compañero de trabajo, Karol Lucero.

En conversación con Soledad Onetto en Más Vale Tarde, Coté habló sobre este tema y aseguró que cuando conoce a alguien se lo toma como amigo. “Yo no sé cuando me están cortejando (…) Me pongo nerviosa cuando alguien me gusta. Tartamudeo y siempre me pasa algo raro (…) Yo creo que le he dado mucha prioridad a la pega”

“Me he enamorado. Creo que soy un poco fría, me gusta profundizar en el ´te quiero’ y yo creo que es una defensa para no salir herida (…) No me han roto el corazón, pero creo que si he roto alguno. Nunca ha sido por querer, pero es porque uno vive esto de viajar mucho por pega”, manifestó la panelista del matinal de Mega.

Luego agregó que “tú ves estos programas de farándula, y preguntan ‘¿Hace cuánto están juntos?’ (…) Y después terminan, y hay que dar explicaciones (…) Siento que todo este proceso es tan personal

“A la única que le tengo que dar explicaciones es a mi mamá, entonces cuando es por pega yo no le pregunto a nadie, me voy y eso trae consecuencias emocionales”, destacó.