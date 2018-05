Artista furioso manda a "Paty Maldonado" a pescar al Río Mapocho y pide su salida de la TV

El autor le pidió a la panelsita que volviera a sus vacaciones.

Hace algunos días atrás Patricia Maldonado publicó en sus redes sociales distintas fotos de sus vacaciones en Aruba. El hecho llamó la atención de varios televidentes, ya que antes de viajar, La cantante apoyo los polémicos dichos del diputado Ignacio Urrutia.

Maldonado ya retomó sus labores en el Mucho Gusto, pero Gonzalo Tapia realizó una intervención artística en el Río Mapocho donde le pidió a la panelista que volviera a tomar un tiempo de descanso.

“Señora Patricia, por favor regrese a sus vacaciones (¡donde sea!). ¡Se le veía tan feliz! Y si es que no puede, por favor no siga envenenado la mente de niñ@s y adult@s que ven su entretenido programa a diario. Si quiere hablar &^$#^, mejor váyase a pescar *&^$#^¡;:”# un rato, no le queda tan mal”.

Las imágenes fueron divulgadas en las redes sociales y se puede ver una escultura de Maldonado en las orillas del río, la cual está sentada en una silla y con una caña de pescar.

