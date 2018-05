No todo es relajo: El duro entrenamiento de Paty Maldonado en sus vacaciones

La cantante tiene un estricta rutina.

Hace casi una semana que Patricia Maldonado se encuentra de vacaciones en las playas de Aruba junto su esposo Jorge Pinto.

Aca en el aeropuerto de Panama Una publicación compartida por Patricia Maldonado oficial (@lamaldito) el May 3, 2018 at 2:46 PDT



La panelista de Mucho Gusto ha subido algunas fotos a su cuenta de Instagram donde muestra lo bien que lo está pasando. Pero en una entrevista con Mega, aseguró que no todo es relajo

“En la mañana me levanto a las siete de la mañana, me voy al gimnasio y hago 45 minutos de deporte. Si no voy al gimnasio, recorro caminando rápido de punta a punta la playa que debe tener dos kilómetros y medio de distancia. Y también harta natación en el mar”, comentó.

Con respecto a sus vacaciones, manifestó que “ha sido un viaje fantástico con mi marido, como un pololeo, que es muy bueno. He tomado sol como hace muchos años no lo hacía y he aprovechado mucho el agua de mar”.

“Acá me he sacado más fotos que en Chile y hay una cantidad enorme de chilenos, yo quería pasar piola, así que me levanto y me acuesto producida por cualquier cosa. Te cuento que cuando llegue a Chile llegaré de inmediato a teñirme el pelo, porque lo tengo de todos colores”, manifestó.