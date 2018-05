Yerko Puchento se burló de la reacción de Daniella Chávez tras la polémica

A una semana de su polémica rutina, donde llamó “Carlina” a Daniella Chávez, Yerko Puchento volvió a la pantalla de Canal 13.

Esta vez, el personaje de Daniel Alcaíno ingresó al estudio de Vértigo dentro de un ataúd simulando su funeral, riéndose de todas las críticas que ha recibido luego de las bromas a la modelo.

Además, volvió a lanzar sus dardos contra Chávez, destacando el hecho que fue invitada a diversos programas de televisión tras las polémica.

“La llevaron, la invitaron, ha hecho foros de la cuestión, debates, simposio”, ironizó el comediante, quitándole importancia a la querella que presentaría la ex conejita Playboy.

Luego remató señalando que “han traído siquiatras de Harvard par analizarme, me han abierto el cerebro, me han hecho scanner a mi pensamiento. En cuatro días no le quedó ningún programa por visitar. Faltó que la recibiera el Papa en Roma nada más. Se pasó”.