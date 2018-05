Rafael Araneda definió su postura tras polémicos dichos de Pamela Díaz contra Carola de Moras

Al final de la semana pasada, Pamela Díaz dio paso a una polémica dentro de Chilevisión luego de tildar a Carolina de Moras como “la copia mala de Tonka Tomicic”.

La controversia continuó cuando la conductora de La Mañana le contestó a se compañera, señalando que no hablará mal de ella porque “creo en las lealtades de equipo”, y aseguró que “si ella quiere ser animadora, creo que no es la forma de conseguirlo. Esto se hace con pega”.

Esta mañana, el escándalo pareció seguir creciendo, ya que la ‘Fiera’ no apareció en el matinal, lo que demostraría los problemas que trajo sus dichos.

Por esto, el programa Intrusos habló con Rafael Araneda, quien señaló que “yo creo que son declaraciones o una frase poco afortunada para generar buen espíritu de equipo”.

El animador no quiso ahondar en la polémica, y aseguró que “yo lo resolveré en las instancias necesarias, no es la calle no a esta hora”.

Por su parte, De Moras también habló con el programa de farándula, tildando los dichos de Pamela como “terribles”, y agregando que “me dio lata, porque lo encuentro fome e injusto, pero la Pamela es así al final (…) Es una lata, porque todos somos un equipo que queremos llevarnos bien. No tenemos que ser todos íntimos amigos, pero creo que esto no contribuye claramente”.