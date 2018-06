Marido de Katherine Orellana destruyó a la cantante con su versión de la polémica pelea

Esta semana, Katherine Orellana y su marido Jorge Cáceres quedaron en medio de la polémica luego de ser detenidos por violencia intrafamiliar.

Luego de pasar por el control de detención, la cantante se enfrentó a los medios y dio a conocer su versión de los hechos a Intrusos, donde aseguró que la discusión comenzó porque él intentó quitarle un celular.

Además, indicó que “él no quiere ayudar, no quiere mejorar, no quiere hacer tratamiento” para dejar las drogas.

Sin embargo, este miércoles Cáceres llegó hasta el estudio de Muy Buenos Días a Todos, donde desmintió las acusaciones de su pareja.

Según él, todo habría comenzado el día sábado, cuando fue a dejar a Katherine a una peluquería para luego ir a jugar fútbol y luego a trabajar. Después de eso no habría podido contactarse con ella, y recién al día siguiente habría tenido noticias gracias a familiares.

El lunes, pasadas las 6.20 de la madrugada, la cantante habría llegado a la casa “pasada a copete”, y él le habría pedido explicaciones, generando la fuerte discusión.

Si bien reconoció haberla tratado mal e insultado ese día, “no reconozco haberle pegado, yo nunca le levanté la mano a ella en ningún estado”, aseguró.

En ese momento, María Luisa Godoy lo encaró, señalando que los ataques verbales son igual de graves que los golpes, y Cáceres concordó con ella, dejándola sorprendida.

Respecto a su relación, Cáceres aseguró que “nosotros veníamos mal hace tiempo”, asegurando que le ha pedido terminar en reiteradas ocasiones, y confesó que aún la ama y que no entiende por qué la ex Rojo “inventa” esas acusaciones.