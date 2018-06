Katherine Orellana y su verdad tras episodio de violencia: "Es un hombre enfermo"

Katherine Orellana volvió a estar en el centro de la polémica luego de ser detenida nuevamente junto a su marido, Jorge Cáceres, por violencia intrafamiliar.

Por eso, este martes llegaron hasta el Juzgado de Garantía y Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua para su control de detención, donde ambos entregaron versiones diferentes de los hechos.

Luego de la audiencia, la cantante habló con los medios y aseguró, según mostraron en Intrusos, que el hecho comenzó cuando Cáceres habría intentado robarle su celular, lo que dio paso a una pelea que terminó con la intervención de Carabineros.

Además, indicó que esto se habría armado por el problema de adicción a las drogas de su marido, y por la decisión de ella de separarse. “Él no quiere ayudar, no quiere mejorar, no quiere hacer tratamiento”, aseguró.

Si bien ella tomó la determinación hace tiempo, no habría podido concretarla “porque él no quería”.

“Estaba cegada por un hombre que está enfermo”, afirmó, agregando que Cáceres la habría amenazado con destruir su imagen pública. “Él los llamó a todos ustedes”, acusó.

La ex Rojo señaló que su matrimonio con Cáceres ha afectado la relación con su hijo de cinco años, asegurando que “no voy a permitir que por una relación y que por un hombre pierda a mi hijo”.

Por su parte, Cáceres desmintió a la cantante, asegurando que nunca le robó el teléfono porque el aparato era de él, y que es ella quien es la culpable de gastar la relación debido a sus celos. Finalmente, indicó que es Orellana quien volvió a las drogas.

Más tarde, el programa Intrusos de La Red tuvo un contacto exclusivo con Katherine, quien declaró que “para mí esto es una vergüenza tremenda, a mí me da mucha lástima por él por su familia, porque yo sé que su mamá, su tía y sus hermanas están súper preocupadas y (quieren) que se someta a una rehabilitación, y él no quiere”.

Finalmente, la cantante cerró el tema asegurando que no dejará que este incidente arruine los 9 meses que lleva de tratamiento y que luchará para recuperar a su hijo y su carrera.