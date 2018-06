Camila Nash rompió el silencio en medio de los rumores de quiebre con JC Rodríguez

Las especulaciones sobre un posible quiebre entre Camila Nash y Julio César Rodríguez comenzaron hace algunos días, luego que la ex chica reality eliminara todas las fotos con el animador de sus redes sociales.

El romance salió a la luz durante la emisión de la primera noche del Festival de Viña este verano, y dio pie a una comentada polémica con Laura Prieto, ex pareja de Rodríguez y compañera de escenario de Nash, a quien no le pareció que no le hayan dicho antes.

En medio de los rumores de quiebre, la ex Calle 7 habló con Intrusos para explicar su situación amorosa actual. “Así es el amor. Con altos y bajos, alegría y pena. A veces duele, a veces te hace reír”, comenzó señalando.

Cuando le preguntaron sobre la decisión que tomó en sus redes sociales, Nash indicó que “las relaciones humanas son bien complicadas, especialmente las relaciones amorosas. A veces hay conflictos y no se llega a acuerdo. Yo elegí bajar las fotos solo porque así lo elegí no más”.

Finalmente, la periodista le consultó directamente si habían terminado su romance, a lo que Camila simplemente respondió que “no me voy a referir a eso. No puedo ser así de categórica”.