Julio César Rodríguez respondió tajante a los rumores de quiebre con Camila Nash

Luego de que Camila Nash eliminara todas las imágenes que tenía junto a Julio César Rodríguez de su cuenta de Instagram, comenzaron a surgir los rumores de un quiebre entre ambos.

Por esto, Intrusos se acercó a la ex chica reality, quien aseguró que “yo elegí bajar las fotos solo porque así lo elegí no más”, pero no quiso entrar en más detalles. “No me voy a referir a eso”, añadió.

Por su parte, el animador habló con el matinal Muy Buenos Días a Todos, donde solamente indicó que “no puedo decir nada. No voy a decir nada. Yo no hablo de mis relaciones. Ustedes suelen hablar de ellas. Nunca he hecho un punto de prensa para hablar de mi relación”.

Sin embargo, sí fue categórico en asegurar que “no estoy soltero. Está todo bien, tranquilo. Está todo bien. Estoy muy comprometido”.