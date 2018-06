Ale Valle "cortó" a Daniela Aránguiz por su interesada actitud en plena entrevista

La esposa del “Mago” Valdivia quería que le pagaran por hablar con el programa.

Un nuevo escándalo farandulero se vivió en el capítulo del lunes recién pasado en “Intrusos”, donde el programa trató hablar con Daniela Aránguiz sobre el posible regreso de “Mekano”.

La decoradora detuvo su auto y accedió a conversar, pero las cosas comenzaron a ponerse tensas cuando Alejandra Valle saludó a la esposa de Jorge Valdivia.

Aránguiz se hizo la desentendida y dijo: “Oye, yo quiero hablar con la Claudia (Schmitd) o con la Mari (Sotomayor)… o con el ‘Guagüito"”.

Luego Valle le preguntó si estaba poniendo condiciones, a lo que la ex Mekano dijo que sí porque no le estaban pagando.

“Yo no le estoy pagando, no, nosotros no pagamos. Intrusos no paga, ni la Claudia, ni ‘Guagüito’, ni la Mariela tampoco te van a pagar. Queremos hacerte una pregunta no más”, destacó la periodista.

La conversación fue subiendo de tono, ya que Daniela dijo que no estaba hablando con Valle e insistió en que quería conversar con el resto.

Lo anterior terminó por molestar a la comunicadora y se terminó con la conversación. “Ahí está, no quiere hablar con la conductora del programa, yo solo quiero decir que estoy cumpliendo órdenes de arriba y no tenía ningún problema en que Claudia, Mariela o Michael pudiesen preguntar, pero nos parece que no se hace de esa manera”.