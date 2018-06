Así inició la pelea: Revelan qué dijo Rafa Araneda a Américo en su presentación en Viña 2011

Hace algunas semanas que se dio a conocer la biografía autorizada de Américo, escrita por Mauricio Jürgensen.

Este lunes, el periodista fue presentado como el nuevo panelista de Bienvenidos, donde entregó algunos detalles de lo que se puede encontrar en el libro, específicamente la polémica entre el cantante y Rafael Araneda en el Festival de Viña del Mar 2011.

Según Jürgensen, el animador del certamen se acercó a Américo y le dijo “vamos cortando rapidito porque esta chiqulla no sabe mucho, así que vamos cortando, viene Romeo Santos y despidámonos rápido”, refiriéndose a su compañera en ese entonces, Eva Gómez.

Esa misma noche, Américo se desahogó en su rueda de prensa, donde señaló que “voy a denunciar que hoy el animador fue incapaz de sostener al público y pidiéndome al oído, mientras yo estaba en mi mejor momento, que le ayudara a calmar al ‘monstruo’ porque venían más artistas, porque venía el señor Óscar Gangas y porque venía el grupo Aventura”.

Además, al ser consultado recientemente por Intrusos, el cantante aseguró que con esta biografía no buscaba causar polémica sino que “quería entregar historias”. “Este es mi libro, no el de Rafa, es mi libro. Tremendamente honesto, no voy a mentir y mucho menos con una frase”.