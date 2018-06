Carola de Moras y Pamela Díaz avivan la polémica con fuertes acusaciones cruzadas

Aunque han pasado algunas semanas desde las polémicas declaraciones de Pamela Díaz en contra de Carolina de Moras, la polémica está lejos de terminar.

Este martes, el matinal Muy Buenos Días a Todos volvió a tocar el tema, con una nota en la que conversaron con ambas involucradas.

En el registro, De Moras señaló que la salida de la ‘Fiera’ del matinal “es parte de la decisión de los ejecutivos, porque ellos lo decidieron, tiene que acatar y nosotros queremos construir un equipo. Y para construir un equipo tenemos que estar todos alineados”.

Pamela respondió, preguntando “¿qué es ser alineada? ¿Ella sabe lo que es eso?”, para luego agregar que “en el último tiempo, no poh”.

“Al último tiempo, los últimos dos meses. Yo no estaba conforme. Yo pedí irme y no me dejaron. Cuando los del otro lado quieren quedar bien con todo el mundo, yo les digo siempre la verdad. A mí nunca me ha interesado tener una relación con ella, porque no me gusta ella y también viceversa, porque si no te saludas, de ninguno de los dos lados, no hay ningún tipo de conversación”, añadió.

Cuando el notero del matinal de TVN le preguntó a De Moras sobre los rumores que aseguran que ella pidió la salida de Díaz del programa, la animadora respondió que “yo no tengo ese estilo. Paren de cargarme que yo saco a uno y a otro. Acá yo no decido nada”.

“Creo que hay que tener un poquito de racionalidad y pensar que estas son decisiones que toma el ejecutivo. Si fuera por eso, le pediría a los ejecutivos que me den estelares, programas, todo tipo de cosas en las que no estoy”, agregó molesta.

Sin embargo, según la ‘Fiera’, las cosas no son como dice la ex animadora de Viña, dando a entender que ella hace lobby con los ejecutivos del canal. “En general no hago lobby. A mis ejecutivos los vengo conociendo recién ahora, porque mi papá es el que negocia con ellos. Yo nunca me he sentado con ellos, ni por lucas. No voy a comer con ellos, no soy amiga de ellos. Con suerte es ‘holi y chao, buenas tardes o buenas noches’”.

Finalmente, Díaz declaró que “cuando a mí algo me molesta, no tengo problema en decirlo. Sé cuál es mi costo, cuando tengo que hablar algo que sé que puede producir algo. Yo, en general, me hago cargo de eso, que puede ser que me echen o cuando tengo que apoyar a un compañero, también me pueden echar”, para cerrar asegurando que no le pedirá disculpas a Carola ya que no hace cosas que no le nacen.