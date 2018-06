"Me lo van a pagar": El brutal desahogo de Wilma González en contra de quienes le han fallado

Wilma González saltó a la fama en nuestro país luego de participar en el reality Mundos Opuestos de Canal 13, y tras esto, la española tomó la decisión de quedarse a vivir en Chile, y no llegó sola ya que trajo consigo a su hijo Noah.

Ya instalada en nuestro país, la modelo comenzó una relación con Gonzalo Egas, quien se transformó en el padre del pequeño. Si bien el romance entre ambos terminó hace algunos meses, el ex chico reality aún mantiene cercanía con Noah, e incluso celebraron juntos el Día del Padre.

Sin embargo, las cosas no han sido fáciles para la ex conejita Playboy, y así lo hizo saber a sus más de 143.000 seguidores de Instagram.

“Está siendo un año bien complicado, realmente me siento abrumada, trabajo muy duro por todo y simplemente pienso que la vida no debería ser tan cuesta arriba”, comenzó escribiendo junto a una imagen de ella en clases.

Cabe recordar que la ex chica reality anunció hace algunos meses que estudiaría para convertirse en personal trainer.

“No debería costar tanto simplemente vivir, trabajar, tener un hijo, estudiar, estar en un país extranjero y que la ayuda con tu hijo provenga de una sola persona que es Gonzalo, porque no tengo amigas que apañen con Noah, tampoco a una abuela ya sea paterna o materna porque mi mamá no vive aquí”, agregó.

González además lamentó que “no alcance para casi nada la plata, tampoco el tiempo”, y aseguró que “estoy chata” ya que “no hay horas suficientes para todo en un día”.

Wilma también tuvo fuertes descargos contra el medio en el que trabaja, donde acusó que “no cumplen con trabajos realizados, te fastidian, no te pagan, es un medio de mierda, tan poco serio y poco profesional, que a estas alturas les diré, a cada persona que me está fallando, ¡lo van a pagar de una forma u otra!”.

“No sirve ser buena persona, la vida no recompensa a la gente buena, solo a la basura. ¡Pues ya me harté!”, finalizó molesta.

La publicación suma más de 4.800 me gusta y sus seguidores le han entregado todo su apoyo en este difícil momento.