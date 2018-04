¡Nuevo desafío! Wilma González seguirá su pasión en las salas de clases

Desde hace algún tiempo que Wilma González se encuentra alejada de la televisión para dedicarse a los entrenamientos y a su rol de madre.

La ex chica reality entró al mundo del fitness y llegó a competir en exigentes torneos internacionales de fisicoculturismo, aunque ahora se tomó un descanso para dedicarse a nuevos desafíos.

“Llevo un año en el que no estoy compitiendo. Lo dejé de lado por los trabajos. Como imagen, tener ese look tan musculoso no vendía mucho, al final necesitaba generar lucas y me llamaban menos, entonces fue por eso, pero espero poder competir nuevamente, ya en agosto”, señaló al diario La Cuarta.

Además, la ex conejita Playboy decidió tomar una importante decisión y entrará a estudiar para complementar su vida deportiva. “Es una carrera técnica de fitness y personal training, y espero el próximo semestre hacer un diplomado de nutrición deportiva y suplementación”, reveló.

Una publicación compartida por Wilma González Mendoza (@wilmagonzalezfit) el Mar 21, 2018 at 5:04 PDT



González explicó que la carrera técnica dura dos años, y que los estudios le demandarán mucho tiempo, por lo que ya cuenta con su modalidad de estudios: “los fines de semana son presenciales y en la semana se estudia desde la casa con trabajos. Pero los fines de semana se me complicará para los eventos, que es donde más genero. Es lo único que me costará un poco, pero todo se puede”.

Finalmente, la española confesó que decidió especializarse porque “básicamente es que me gusta mucho, tengo mucha teoría y práctica. Tengo certificados para entrenar a gente, pero no tenía algo más formal. Sentía que cuando ayudaba a gente a veces me faltaba más”.