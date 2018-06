Kel Calderón defendió a su madre con brutales palabras contra Viviana Nunes

La enemistad entre Raquel Argandoña y Viviana Nunes es una de las más conocidas y largas de la farándula nacional.

A través de los años, Nunes ha acusado en varias ocasiones a la panelista de Bienvenidos de haberle levantado al menos a dos parejas, y esta semana volvió a dejar en claro que no han superado los problemas.

La ex animadora fue una de las invitadas a Sigamos de Largo, donde debió definir a Argandoña con una sola palabra durante uno de los juegos.

“Chuta, me cuesta, diría perseverancia. Una mujer bastante perseverante en todos los aspectos tanto profesional como personal. Perseverante en su estilo”, comenzó diciendo, para luego lanzarse con todo contra ‘La Quintrala’.

“Han pasado tantas cosas, ha corrido mucha agua debajo del puente (…) No se acabó, fueron incidentes que fueron, por lo tanto nunca se van a borrar. Pero ha sido perseverante en su carrera, en su forma, en su estilo, como sea. Ella ha sido perseverante en demostrar una falsa sinceridad porque es la persona más mentirosa que conozco en el mundo”, sentenció.

Por esto, en Intrusos quisieron saber la opinión del otro lado, y hablaron con Kel Calderón, quien no se guardó nada al momento de defender a su madre.

“Mi mamá puede tener muchas cosas, la gente sabe que de repente no es muy amorosa o quizás no es buen invitado, no le cae bien a todo el mundo, pero de mentirosa si que no tiene fama. Entonces siento que se cae la acusación con sí sola”, lanzó.

La casi abogada no lo dejó hasta ahí y aseguró que “yo creo que Viviana Nunes está desesperada por resucitar” y la acusó de tener “un tejado de vidrio muy delgado”.

Finalmente, cerró la polémica señalando que “yo creo que mi mamá la va a dejar pasar, como que no le suma en este minuto pelear con ella”.