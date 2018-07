Defensa de Carola de Moras a Nicolás López dejó la grande Twitter

La animadora aseguró que la acusaciones de acoso son otra arista.

Las acusaciones de acuso y abuso sexual en contra de Nicolás López fueron comentadas en La Mañana de Chilevisión, donde Carolina de Moras realizó una particular opinión.

La conductora del matinal trabajó cerca de 4 meses con el director en la serie Trasantiaguinos de Canal 13, donde destacó que fue una buena experiencia.

Luego habló sobre el amor que tiene López asegurando que él es “deslenguado” y que tiene un “humor bien negro e irónico”.

“No se sabe lo que tú o yo, o los demás hacemos cuando se van a sus casas (…) Yo puedo decir por mí, por lo que yo conozco a Nicolás, que él es de tallas subidas de tono, de tallas que quizá para cualquier persona se puede malentender, pero depende del sentido de humor. En este caso, las acusaciones son otro tema, son otra arista de la personalidad que yo conozco”.

Posteriormente explicó que no puede decir “‘no, es que no entendieron la talla’, al contrario, acá hay acusaciones de acoso y son totalmente legítimas por la sensación, por el momento y por lo que ocurre en cuatro paredes de lo que nosotros no somos ninguno testigo”.

Con respecto a las denuncias de diferentes actrices, la animadora destacó que “son inaguantables y que quizás en algún minuto se pueden haber sentido incómodas, nos pudimos haber sentido incómodas y muchas entienden hoy día que fueron violentadas”.

Las palabras de de Moras dejaron la grande en Twitter, ya que los televidentes consideraron que lo estaba defendiendo.

MIRA LOS COMENTARIOS ACÁ:

#LaMañana que triste haber escuchado taoda la mañana a Carola de Moras defender a éste tipejo de director y amigo personal.

Realmente me decepciona que mujeres implicitamente avalen comportamiento SOLO PORQUE SON AMIGOS.” Y NO CREEN ” LO PEOR DE LA VIOLENCIA NO CREER — elba luisa (@Elbaprofe) 2 de julio de 2018

Y Carola de Moras que hoy se sumó a la lista diciendo que prácticamente no entendíamos ese humor diferente de López. Ridícula, mil veces ridícula, no entiende ni una weá. — k (@_sadsatan) 2 de julio de 2018

Qué wea tendrá en la cabeza la Carola de Moras 😐 — Karla🌙 (@karlastks) 2 de julio de 2018