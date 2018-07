Leonor Varela destroza a Nicolás López: "Hazte cargo de tu actitud nefasta"

La actriz hizo público sus descargos a través de sus redes sociales.

La publicación de la revista El Sábado, donde se acusa a Nicolás López de abuso y acoso sexual, hizo que varias actrices levantaron la voz en contra del director de cine.

Una de ellas fue Leonor Varela, quien usó sus redes sociales para criticar duramente al creador de “Promedio Rojo”.

“Que heavy lo tuyo Nicolás López. Por haber trabajado contigo no me sorprende lo que se dice aquí. Todo mi apoyo para las valientes actrices que hablan”, manifestó.

También comentó su situación personal, aclarando que ella nunca fue una víctima. “Aunque a mi nunca me tocaste (contrariamente a lo que le decías a mucha gente) es hora de hacerte cargo de una actitud nefasta”.

Que heavy lo tuyo Nicolas Lopez 👎🏽 Por haber trabajado contigo no me sorprende lo q se dice aqui. Todo mi apoyo para las valientes actrices que hablan.

Aunque a mi nunca me tocaste (contrariamente a lo q le decías a mucha gente) es hora de hacerte cargo de una actitud nefasta. pic.twitter.com/t2mqXHGfRo

— Leonor Varela (@Leonorvarela) 30 de junio de 2018