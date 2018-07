Carlos Pinto reveló en "Llegó tu hora" los mitos de su vida privada

El escritor no tocado el tema con los medios de comunicación.

Carlos Pinto fue el último invitado a “Llego tu hora”, donde habló sobre su etapa como conductor de “Mea Culpa” y “El día menos pensado”, además contó sus nuevos proyectos.

Pero también hubo tiempo para desclasificar algunos mitos de la vida privada del periodista. “La gente me encuentra muy misterioso”, respondió Pinto a una pregunta del “Rumpy” sobre su vida privada.

Parte del misterio viene porque el escritor no habla sobre su vida privada. “Primero lo hago porque creo que lo que la gente quiere conocer de uno es su trabajo, y lo que yo quiero también mostrar es mi trabajo. Yo creo que la vida íntima es exactamente eso, la quiero conservar; no sé si será entretenida o no, no sé si podrá serle útil al público, pero trato de mantener ese espacio”.

Luego el locutor radial le consultó si su medida se debía al miedo de haber trabajado con “patos malos”. “Yo he trabajado con material de alto riesgo, y eso significa estar con personas en la cárcel, y puede que mi trabajo no haya sido satisfactorio o que se den cuenta que los dejé mal parados. Y sin duda, un simple recado podría recaer en mi entorno, eso me penó por muchísimo tiempo”

“Yo, si bien tengo una gran acogida en la cárcel, siempre me cuidé de esas cosas, entonces nunca los quise exponer (a su familia). Por lo tanto, hay dos razones, una mi intimidad, que la sigo cuidando como un pequeño tesoro, pero básicamente porque lo que me interesa es que conozcan mi trabajo”, sentenció.