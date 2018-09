Matías Oviedo reveló el futuro de Tomás tras su matrimonio con Amelia en Verdades Ocultas

Este miércoles, los fanáticos de Verdades Ocultas vieron una inesperada escena luego de un salto en el tiempo de un mes.

Tomás, tras divorciarse de Rocío porque ella lo descubrió siendo infiel, decidió casarse con Amelia, a quien además le pidió que se convierta en la madre legal de Tomasito.

Por eso, Matías Oviedo conversó con Mega para adelantar algunos detalles de lo que se viene para su personaje.

“Tratando de olvidar a Rocío, se casa rápidamente con Amelia. Esa es la manera que tiene Tomás para tratar de vivir una vida tranquila, pero en el fondo está cayendo cada vez más en el juego de Amelia”, señaló, asegurando que “no va a salir nada bueno de esto”.

Además, se tomó un momento para defender a Tomás de las críticas que ha recibido de parte de los fanáticos: “creo que ha sido víctima un poco de todas las intrigas de Amelia y ha caído en todas las trampas y ha pisado todos los palitos”.

Respecto al embarazo de Rocío, que también fue confirmado este capítulo cuando el personaje de Camila Hirane le dice a su madre que no le contará a su ex marido, Oviedo indicó que “como a él todos lo engañan, no lo va a saber hasta un rato más”.

Finalmente, aseguró que “Tomás va a tener que asumir sus errores. Él definitivamente va a tener que asumir las consecuencias de todo lo que hizo y va a empezar otro recorrido para él, otra lucha”.