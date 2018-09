Los comentarios divididos que dejó el velorio de Franco en Verdades Ocultas

Este martes se estrenó un nuevo capítulo de Verdades Ocultas, donde los habitantes del Pasaje Nueva Esperanza aún están lidiando con las consecuencias de la muerte de Franco.

Por esto, el velorio fue parte central del episodio, el cual estuvo marcado por un simbolismo importante, ya que Maite le pidió a María Luisa que no lo velaran en un iglesia, sino que en el lugar donde a su hermano le gustaba compartir con sus seres queridos.

Por eso, Franco fue velado en una ceremonia comunitaria en el pasillo del pasaje.

Ahí, Lulú se sinceró junto a su ataúd, asegurándole que “yo no sé si me escuchas, pero por favor perdóname. Perdóname por no haber sido valiente. Le tuvo susto a tu juventud y a tu ímpetu”.

La emotiva escena generó reacciones divididas en las redes sociales, porque mientras algunos seguidores quedaron sorprendidos en la forma de realizar el velorio, otros aseguraron que es más común de lo que se cree en algunos sectores del país.

La gente se extraña con velorios que no son en iglesia 🙄 para mi es tan normal el velorio en casa, que en iglesia lo encuentro tan frío, no me gusta 🤷🏻‍♀️#VerdadesOcultas — Jocy Jara (@JocyJara) 11 de septiembre de 2018

#verdadesocultas q clase media el velorio, solo le falta la camiseta futbol arriba del ataud — ALEJANDRO BAHAMONDES (@alebaham) 11 de septiembre de 2018

Pensar que una parte de la sociedad ve un velorio en casa de manera tan extraña y otra de manera tan normal #VerdadesOcultas — mati (@matiiwi) 11 de septiembre de 2018

Los cuicos atacaos!!! Que atroh un velorio en medio del patio #VerdadesOcultas — La Condesa (@LaCondesa0882) 11 de septiembre de 2018

Faltan los balazos no más para que sea lo mas flaite posible el velorio en el pasajeeee #VerdadesOcultas — Manchitas (@manchitasmiau3) 11 de septiembre de 2018

Atroh y espantoso el velorio en el pasaje po oye!😂😂 #VerdadesOcultas — 💣💥Joselyn Zarate (@Joy_Zarate) 11 de septiembre de 2018