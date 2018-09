¡La echó al agua! Amiga de Mayte Rodríguez contó la verdad del quiebre con Alexis

Todo habría sido de mutuo acuerdo.

Ha pasada cerca de una semana desde que se supo que Mayte Rodríguez y Alexis Sánchez habían puesto fin a su pololeo. Pero ninguno de los dos ha hablado con los medios faranduleros para contar la verdadera razón del quiebre.

Sin embargo, una de las mejores amigas de la actriz, Trinidad Segura, habló con Intrusos y aseguró que ambos habían terminado en la buena.

“Han inventado mil cosas y es tan simple, fue la distancia. No se pudo no más (…) al final las cosas no funcionaron, pero terminaron en súper buena onda. A ella le está yendo increíble y a él también, entonces no se pudo ir al otro lado del mundo”, comentó la surfista.

También se dio el tiempo para destacar que la ex pareja terminó en la buena, ya que “fue algo súper conversado y de mutuo acuerdo. No sé con detalles si ahora hablan o no, pero veo que hay mucho cariño y uno nunca sabe, se pueden volver a reconciliar. Tampoco están enojados

Uno de los rumores más fuertes es que aseguran que hubo un engaño, hecho que fue desmentido por Trinidad. “Cero infidelidad. Tuvieron una relación súper normal y ella siempre me hablaba de él (Alexis) y me contaba puras cosas buenas”.