Mario dejó la grande con dramática revelación a la mamá de Javiera en Verdades Ocultas

Este jueves se emitió un nuevo capítulo de Verdades Ocultas, el que se vio marcado por una dramática escena entre Mario y Angélica, la madre de Javiera.

Todo ocurrió cuando Viviana llegó con la hija de Mario a su casa, y le contó a Rocío que había llevado a Laura a ver a Gonzalo ya que lo extrañaba.

Fue ahí cuando Mario se enojó con Viviana por haber llevado a la pequeña donde su hermano, gritándole que “¡Llevaste a la ‘Chirigüita’ donde el sidoso ese!”.

Justo en ese momento, la mamá de Javiera entró al hogar, quedando impactada por la noticia. “¿Perdón? (…) ¿Me puedes repetir lo que acabas de decir de tu hijo?”, lanzó visiblemente afectada.

Los fanáticos de la teleserie se lanzaron en contra de Mario, asegurando que dañó la relación de Gonzalo con su suegra.

Aaaaaa Mario ql!!! No podía tener el tarro cerrado, faltó que lo publicara en el diario nomas, ahora si los cuicos le van a dar color #VerdadesOcultas

Justo habló bien ahora Mario … no podía decir sodosi en lugar de sidoso?? Jaja #VerdadesOcultas

Jajaja!!!! Mario qliao me hace la teleserie oh! 😹😹😹😹Si la cago me avisan! Sanguchito de palta!

Ajajaja!!! 😹😹😹😹😹#VerdadesOcultas

— Gato Bueno 😸 (@Patocuacua50) 27 de septiembre de 2018