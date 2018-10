Camila Recabarren rompe el silencio tras denunciar hostigamiento: "Se acabó el cahuineo":

La ex Miss Chile está agotada de todo lo que ha vivido.

Camila Recabarren publica constantemente en sus redes sociales fotografías y videos de sus trabajos y de las cosas que hace junto a su pequeña hija Isabella.

Pero sus últimas historias no han sido de alegría, ya que aseguró que ha sufrido hostigamiento en su cuenta de Instagram.

“Soy rabiosa, chora, peleadora, todo lo que quieran y me he equivocado mil veces, pero ante todo soy una persona leal, honesta, sincera y directa. Jamás le fallaría a un amigo o a un compañero. Vengo de abajo, pero trabajé, me esforcé, para crecer y cumplir metas, pero me di cuenta que la vida no se trataba de eso si no que se trata de crecer como persona (…). Aquí dando nuevamente una batalla. Estoy agotada, tengo pena, pero jamás me verán caer”, comentó la modelo en la red social.

La ex candidata a reina del Festival de Viña aseguró tener pena por todo lo que está pasando, asegurando que la persona es alguien cercano a ella, por lo que se siente dolida.

“Ya está, aguanté un año, me enteré, me desahogué, denuncié. Se acabó el cahuineo señores”, agregó la ex Miss Chile.