Andrea Arístegui cuenta por qué se va de TVN tras 17 años

La conductora de noticias y de “Estado Nacional”, Andrea Arístegui, no seguirá más en TVN y continuaría su carrera en Mega, aunque por ahora no está confirmado, dijo la periodista en conversación con LUN.

La periodista contó que se va tras 17 años en el canal público porque sintió la necesidad. “Después de varios meses que han sido muy complicados para el canal, a mí me ha afectado mucho”, dijo.

Agregó que “conozco a gran parte de los trabajadores que han dejado sus funciones no voluntariamente. Me ha golpeado de manera profunda y tengo una necesidad emocional de salir del canal, fue algo que acordamos y entendieron perfectamente. Me voy con un sentimiento de gratitud profunda”.